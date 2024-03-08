Fenerbahçe bu sezon hiçbir Türk takımının yapamadığını yaptı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Constant Vanden Stock Stadyumu'ndaki maçtan Fenerbahçe 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE ZİRVEYE OTURDU

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe, bu turnuvalarda tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını yakalayan Türk takımı oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE İÇİN KRİTİK GALİBİYET

Bu galibiyet önümüzdeki senelerde Belçika'nın yakalanması açısından çok kritikti.

Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi elemelerinde playoff turunda seri başı olma sınırının 33-35 puan olacağı öngörülüyor. Bugünkü galibiyet ile Fenerbahçe bu puana ulaştı. Ayrıca; olası rakipleri M. Tel Aviv, Ferencvaros, Young Boys ve PAOK'u yakalama şansına yaklaştı.





