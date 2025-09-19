Fenerbahçe bunu yapmamıştı! Mourinho'nun Benfica'daki sözleşmesinde çok ilginç madde

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica’ya dönen Jose Mourinho, Portekiz ekibinin yeni teknik direktörü oldu. Bruno Lage’in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE

Anlaşmanın dikkat çeken noktalarından biri ise özel fesih maddesi oldu. Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından taraflar, 10 gün içerisinde kontratı tek taraflı olarak sonlandırabilecek.

MAAŞI BELLİ OLDU

Portekiz basını, Mourinho’nun Benfica’dan kazanacağı maaşı da paylaştı. Buna göre 61 yaşındaki teknik adam, yıllık net 6 milyon euro gelir elde edecek ve performansa bağlı ek primlerden yararlanacak.