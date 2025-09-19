SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe bunu yapmamıştı! Mourinho'nun Benfica'daki sözleşmesinde çok ilginç madde

Fenerbahçe sonrası Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Portekizli teknik adamın maaşı ve sözleşme detayları belli olurken, sözleşmesindeki bir madde oldukça dikkat çekti. Mourinho, 2000’de ilk kez Benfica’da teknik direktörlük yapmıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe bunu yapmamıştı! Mourinho'nun Benfica'daki sözleşmesinde çok ilginç madde
Berker İşleyen

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica’ya dönen Jose Mourinho, Portekiz ekibinin yeni teknik direktörü oldu. Bruno Lage’in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE

Fenerbahçe bunu yapmamıştı! Mourinho nun Benfica daki sözleşmesinde çok ilginç madde 1

Anlaşmanın dikkat çeken noktalarından biri ise özel fesih maddesi oldu. Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından taraflar, 10 gün içerisinde kontratı tek taraflı olarak sonlandırabilecek.

MAAŞI BELLİ OLDU

Fenerbahçe bunu yapmamıştı! Mourinho nun Benfica daki sözleşmesinde çok ilginç madde 2

Portekiz basını, Mourinho’nun Benfica’dan kazanacağı maaşı da paylaştı. Buna göre 61 yaşındaki teknik adam, yıllık net 6 milyon euro gelir elde edecek ve performansa bağlı ek primlerden yararlanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç'tan Mourinho'ya olay yaratan yanıt! Öyle bir söz söyledi ki...Ali Koç'tan Mourinho'ya olay yaratan yanıt! Öyle bir söz söyledi ki...
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika benfica fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.