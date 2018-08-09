Fenerbahçe, yeni sezona seyircisi önünde Bursaspor maçı ile başlıyor. Yeni sezon öncesi başkan değişikliği ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe'nin taraftarı, yeni sezondan çok umutlu. Seyircisi önünde başladığı sezon açılış maçlarını genellikle kazanan Fenerbahçe, Bursaspor maçında galip çıkarak sezona iyi başlamak istiyor. Peki Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Bursa maçı bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçı, saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SEZONA SAHASINDA İYİ BAŞLIYOR!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki ilk maçında Bursaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında galip gelmekte zorlanmıyor. Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek Fenerbahçe, 61. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 38 açılış maçının 30'unu kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlileri, iç dahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.