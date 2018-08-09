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Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı bilet fiyatları)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Bursaspor maçı ile Süper Lig yeni sezonuna seyircisi önünde başlıyor. Yeniden Fenerbahçe sloganıyla yola çıkan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk maçında Bursaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin seyircisi önünde oynadığı açılış maçlarında galibiyet oranı epey yüksek. Peki Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Bursa maçı bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı bilet fiyatları)

Fenerbahçe, yeni sezona seyircisi önünde Bursaspor maçı ile başlıyor. Yeni sezon öncesi başkan değişikliği ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe'nin taraftarı, yeni sezondan çok umutlu. Seyircisi önünde başladığı sezon açılış maçlarını genellikle kazanan Fenerbahçe, Bursaspor maçında galip çıkarak sezona iyi başlamak istiyor. Peki Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Bursa maçı bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçı, saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SEZONA SAHASINDA İYİ BAŞLIYOR!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki ilk maçında Bursaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında galip gelmekte zorlanmıyor. Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek Fenerbahçe, 61. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 38 açılış maçının 30'unu kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlileri, iç dahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 5 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

BURSASPOR İLE 2. AÇILIŞ MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 60 sezondaki ilk hafta maçlarında 38 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 61 yaşına girecek lig tarihinde ikinci defa Bursaspor'la açılış maçı oynayacak. İki takım daha önce 1971-1972 sezonunun ilk haftasında Bursa'da karşılaşmış ve Bursaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe, ligde sezonu Bursaspor maçıyla açıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

MİSAFİR TRİBÜNÜ :65.00 TL
FENERIUM ÜST- H-I BLOK :115,00 TL
FENERIUM ÜST – E BLOK :140,00 TL
FENERIUM ALT-H BLOK :210,00 TL
FENERIUM ALT-G BLOK :250.00 TL
FENERIUM ALT-F BLOK :305,00 TL
FENERIUM ALT-E BLOK :400,00 TL

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