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Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı canlı izle)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.08.2018 08:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe sezona Bursaspor maçı ile başlıyor. 2018-2019 Süper Lig sezonu ilk haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Bursaspor. Geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeniden parolasıyla sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe - Bursaspor maçında kimler 11'de yer alacak merak ediyorlar. Fenerbahçe - Bursaspor maçı muhtemel onbirleri, son durumlar ile izleme bağlantısı haberimizde. Peki Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı canlı izle)

Fenerbahçe - Bursaspor maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Bursaspor'u 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Bursaspor karşısında seyirci avantajını kullanmak istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezonda yeni başkan ve teknik direktörle takımlarından çok şey bekliyorlar. Fenerbahçe - Bursaspor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve maçın canlı yayın linki ve canlı anlatımı haberimizde. Peki Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçı, saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI İZLE

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SÜPER LİG'DE FENERBAHÇE - BURSASPOR REKABETİ

Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı lacivertlilerin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 mücadele berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi. Geçen sezon Fenerbahçe deplasmanda 1-0, kendi sahasında da 2-1'lik skorlarla kazandı.

BURSASPOR İLE 2. AÇILIŞ MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 60 sezondaki ilk hafta maçlarında 38 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 61 yaşına girecek lig tarihinde ikinci defa Bursaspor'la açılış maçı oynayacak. İki takım daha önce 1971-1972 sezonunun ilk haftasında Bursa'da karşılaşmış ve Bursaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, bugün Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek.

Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek.

SLIMANI FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin Cezayirli futbolcusu Islam Slimani, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'da 30 yaşındaki golcü oyuncuyu, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Az sayıda taraftarın da karşıladığı Slimani, ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe'de Benfica maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Andre Ayew ise takımla çalışmalara başlamıştı. Ganalı yıldızın Bursaspor karşısında sahada olması bekleniyor.

Bursaspor'da ise Kubilay Kanatsızkuş'un geçen sezondan kalma cezası bulunuyor. Hafif sakatlığı bulunan Bogdan Stancu'nun durumu ise belirsiz.

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Eljif, Ayew, Giuliano, Valbuena, Soldado

Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Ekong-Troost, Aziz Behich, Badji, Aytaç, Allano Lima, Furkan, Yusuf, Kembo-Ekoko

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