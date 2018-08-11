Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Bursa maçı canlı izle)

Fenerbahçe - Bursaspor maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Bursaspor'u 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Bursaspor karşısında seyirci avantajını kullanmak istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezonda yeni başkan ve teknik direktörle takımlarından çok şey bekliyorlar. Fenerbahçe - Bursaspor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve maçın canlı yayın linki ve canlı anlatımı haberimizde. Peki Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor. 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçı, saat 21.45'te başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.