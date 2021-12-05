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Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti! Fenerbahçe Rizespor maçı kaç kaç bitti?

05.12.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15'inci haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u bugün Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Sarı lacivertli takımda 5 futbolcu bugün forma giyemedi. Maç, Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonlandı. Peki Fenerbahçe Rizespor maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti...

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti! Fenerbahçe Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Bugün oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının geniş özeti merak ediliyor. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. 4-0 Fenerbahçe'nin galip geldiği maçın golleri ve dakikalar araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı geniş özeti!

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

Maç başladı.

  1. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine girmiş olan Ferdi Kadıoğlu’nun içeriye çevirdiği topta Mergim Berisha’nın vuruşunda top kalenin solundan dışarıya gitti.

  2. dakikada Pohjanpalo’nun ara pasında defansın arkasına sarkan Umar Aminu’nun topla birlikte ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda Attila Szalai son anda çizgiden çıkardı.

  3. dakikada Diego Rossi’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Mergim Berisha’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

  4. dakikada Miguel Crespo’nun ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Diego Rossi’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

  5. dakikada sol taraftan Mesut Özil’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha’nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarıya gitti.

  6. dakikada Ferdi Kadıoğlu sağ kanattan ilerleyip pasını ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil’e aktardı. Mesut’un pasında penaltı noktası yakınında topu alan Diego Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

  7. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai’nın yerden pasında kale önünde topla buluşan Serdar Dursun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

  8. dakikada Sosa’nın pasında topu alan Serdar Dursun'un ceza yayından yerden vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

  9. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai’nin pasında kale önünde bulunan Serdar Dursun, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

MAÇ SONUCU: 4-0 Fenerbahçe galip geldi.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDAYDI?

Ülker Stadı'nda gerçekleşen Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetti. Mücadele bu akşam saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen olarak yayınlandı. İlk 11 ise şu şekilde oldu:

Fenerbahçe: Min-Jae Kim, Berke Özer, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Josa Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare, Burak Kapacak.

Çaykur Rizespor: Fabricio de Jesus, Gökhan Akkan, Selim Ay, Sebastian Holmen, Cemali Sertel, Damjan Djokovic, Erik Sabo, Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Aminu Umar, Joel Pohjanpalo.

Yedekler: Tarık Çetin, Gökhan, Alberk Koç, Bryan Dabo, Lebogang Phiri, Yannick Bolasie, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Deniz Hümmet, Loic Remy.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rize iyi sattı maçı herzamanki gibi

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