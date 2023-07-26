Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı! Yıldız oyuncunun kazanacağı maaş bile belli...

Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi. Türk statüsünde oynayabildiği için sarı-lacivertlilere büyük önem arz eden milli oyuncunun transferinde sona gelindi.

6.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Marsilya'ya 6.5 milyon Euro önerek sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Fransız kulübü düşünmek için kısa bir süre istedi.

CENGİZ İLE ANLAŞILDI

Cengiz Ünder ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'nın vereceği kararın ardından resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak. Cengiz ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro ödeyecek.

