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Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı! Yıldız oyuncunun kazanacağı maaş bile belli...

26.07.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonu şampiyon tamamlayabilmek için gemileri yakan sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı.

Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi. Türk statüsünde oynayabildiği için sarı-lacivertlilere büyük önem arz eden milli oyuncunun transferinde sona gelindi.

6.5 MİLYON EURO

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Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Marsilya'ya 6.5 milyon Euro önerek sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Fransız kulübü düşünmek için kısa bir süre istedi.

CENGİZ İLE ANLAŞILDI

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Cengiz Ünder ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'nın vereceği kararın ardından resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak. Cengiz ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro ödeyecek.

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