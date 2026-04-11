Fenerbahçe cephesi çileden çıktı! Guendouzi yere yığıldı

Trendyol Süper Lig'in kritik virajında zorlu Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından hakem yönetimine büyük bir tepki gösterdi. Sahada tansiyonun bir anda fırladığı o anlarda, sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet adeta çileden çıktı.

33. DAKİKADA SAHA KARIŞTI

Mücadelenin 33. dakikasında orta alanda yaşanan ikili mücadelede Kayserisporlu Makarov ile Fenerbahçe'nin yıldızı Guendouzi karşı karşıya geldi. Makarov'un sert müdahalesi sonrası Guendouzi acı içinde yerde kalırken, tüm Fenerbahçe takımı hakem Ali Yılmaz'a dönerek şiddetli bir şekilde kırmızı kart itirazında bulundu.

Ancak maçın hakemi Ali Yılmaz, beklentilerin aksine elini cebine götürerek Makarov'a sadece sarı kart gösterdi.

EDERSON KALESİNDEN FIRLADI

Hakemin bu "sarı kart" kararı, sarı-lacivertli cephede tam anlamıyla bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü file bekçisi Ederson, kalesini terk ederek pozisyonun yaşandığı noktaya kadar koştu ve hakeme çok sert itirazlarda bulundu. Bu şiddetli tepkisinin ardından Brezilyalı eldiven de sarı kartla cezalandırıldı.

Sağlık ekiplerinin saha içindeki tedavisinin ardından ayağa kalkan Guendouzi de pozisyonun net kırmızı kart olduğu yönünde hakem Ali Yılmaz'a uzun süre sitem etti.