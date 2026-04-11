SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Tam 6 yıl sonra dönüyor! Bonservisi bile belli: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü hattını Vedat Muriqi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Mallorca forması giyen yıldız için görüşmeler hız kazandı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına erken başlarken forvet hattı için dikkat çeken bir isim yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili transfer iddiaları güç kazandı.

6 YIL SONRA DÖNÜYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Vedat Muriqi’nin, Fenerbahçe’ye yeniden katılma fikrine oldukça olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye istekli olduğu belirtiliyor.

BONSERVİSİ BİLE BELLİ

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, bu transferi 5-6 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı planlıyor. Bu rakam, kulübün mali dengeleri açısından da makul bir hamle olarak görülüyor.

YÖNETİM İZİN VERMEMİŞTİ

Muriqi, kısa süre önce yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile temas kurulduğunu doğrulamıştı. Deneyimli santrfor o süreçle ilgili olarak, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye girme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi." ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki golcü, bu sezon Mallorca formasıyla sergilediği performansla öne çıktı. Toplam 29 maçta görev alan Muriqi, 19 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

FENERBAHÇE’DEKİ İLK DÖNEMİ

Vedat Muriqi, 2019 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de gösterdiği başarılı performansın ardından 2020’de Lazio’ya satılmıştı. İtalyan ekibi, Kosovalı forvet için sarı-lacivertlilere 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sami Uğurlu: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"Sami Uğurlu: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
Jota Silva 14 hafta sonra golle tanıştıJota Silva 14 hafta sonra golle tanıştı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.