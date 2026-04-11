Tam 6 yıl sonra dönüyor! Bonservisi bile belli: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına erken başlarken forvet hattı için dikkat çeken bir isim yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili transfer iddiaları güç kazandı.

6 YIL SONRA DÖNÜYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Vedat Muriqi’nin, Fenerbahçe’ye yeniden katılma fikrine oldukça olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye istekli olduğu belirtiliyor.

BONSERVİSİ BİLE BELLİ

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, bu transferi 5-6 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı planlıyor. Bu rakam, kulübün mali dengeleri açısından da makul bir hamle olarak görülüyor.

YÖNETİM İZİN VERMEMİŞTİ

Muriqi, kısa süre önce yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile temas kurulduğunu doğrulamıştı. Deneyimli santrfor o süreçle ilgili olarak, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye girme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi." ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki golcü, bu sezon Mallorca formasıyla sergilediği performansla öne çıktı. Toplam 29 maçta görev alan Muriqi, 19 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

FENERBAHÇE’DEKİ İLK DÖNEMİ

Vedat Muriqi, 2019 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de gösterdiği başarılı performansın ardından 2020’de Lazio’ya satılmıştı. İtalyan ekibi, Kosovalı forvet için sarı-lacivertlilere 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.