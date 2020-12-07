Fenerbahçe cephesinden Serdar Tatlı'ya açık çağrı: Hakemlere ayar çekin

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi. Bu maçın ardından Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, çok çarpıcı ifadelere imza attı. Hakem yönetimine eleştirilerde bulunan Selahattin Baki, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya seslenerek, "Artık topa girmesi gerekiyor" dedi. İşte detaylar...

"BUNA BİR DUR DEMEK GEREKİYOR"

Basın mensuplarına açıklamalar yapan Selahattin Baki, "Psikolojisi, gerginliği yüksek bir maç oldu ve böyle maçları almak önemli. Maçı almayı başardık. Birkaç hafta önce de söylemiştim; galipken de bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bugün o günlerden bir tanesi ve çok da önemli bir gün. Konyaspor maçı itibarıyla Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı ve bu dozaj her hafta artarak devam ediyor. Konuşuyoruz, iyi anlaşmaya çalışıyoruz, yönetime geldiğimizden beri iyi mesajlar veriyoruz ama artık burada gerçekten hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"SEDAR TATLI'NIN TOPA GİRMESİ GEREK"

Sarı-lacivertli yönetici, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya açık çağrıda bulundu ve Tatlı'nın devreye girmesi gerektiğini dile getirirken, düzenin bu şekilde gitmeyeceğini şu sözlerle anlattı: