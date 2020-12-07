Fenerbahçe cephesinden Serdar Tatlı'ya açık çağrı: Hakemlere ayar çekin

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi. Bu maçın ardından Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, çok çarpıcı ifadelere imza attı. Hakem yönetimine eleştirilerde bulunan Selahattin Baki, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya seslenerek, "Artık topa girmesi gerekiyor" dedi. İşte detaylar...
Basın mensuplarına açıklamalar yapan Selahattin Baki, "Psikolojisi, gerginliği yüksek bir maç oldu ve böyle maçları almak önemli. Maçı almayı başardık. Birkaç hafta önce de söylemiştim; galipken de bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bugün o günlerden bir tanesi ve çok da önemli bir gün. Konyaspor maçı itibarıyla Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı ve bu dozaj her hafta artarak devam ediyor. Konuşuyoruz, iyi anlaşmaya çalışıyoruz, yönetime geldiğimizden beri iyi mesajlar veriyoruz ama artık burada gerçekten hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertli yönetici, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya açık çağrıda bulundu ve Tatlı'nın devreye girmesi gerektiğini dile getirirken, düzenin bu şekilde gitmeyeceğini şu sözlerle anlattı:
"Ben öncelikle futbol kamuoyuna şunu söylemek istiyorum; bizler hata ile art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Biraz futbol izleyen insanlar bu maçta olanları hata olarak yorumlayamazlar. Bakıyorum, kalecimize altıpasta yapılan bir hareket var, aleyhimize penaltı veriliyor. İnanılır gibi değil. Serdar, sadece 'top kafamdan elime çarptı' demesiyle sarı kart görüyor ve bana göre VAR’da penaltı verince ikinci sarının bence yolunu yaptı. Dolayısıyla artık Serdar Tatlı’nın yani bu hakem hiyerarşisinde en yüksekte olan kişi Sayın Serdar Tatlı’nın artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle garip garip atamalar, garip garip röportajlar, garip garip kararlar özellikle Fenerbahçemizin aleyhine. Son derece sessiz, sakin, olayları uzaktan izleyen bir MHK. Dolayısıyla artık bu saatten sonra kendisi elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Kendi aralarında mı bir toplantı yapar, canlı yayına bağlanıp futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek, içimizi ferahlatacak açıklamalar mı yapar… Ama artık kesinlikle bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır."
Öte yandan Selahattin Baki, hakem grubuna 'ayar' çekilmesi gerektiğini savundu ve işin tadının kaçtığını söyledi. Baki, "Adım atmayı düşünüyoruz. Zaten ne dedim demin? Artık dozaj artıyor. Ortam gerilmesin, zaten dünyada bin tane problem var, ülkemizde kendimize ait bin tane problem var. Biz ekstra problem yaratmak istemiyoruz. O yüzden hep diyalog yolunu seçtik. Ama daha önce Fenerbahçe’nin sabrının sınandığı zaman işin nerelere gideceği çok görüldü. Fenerbahçe defalarca test edildi, galip gelmiştir. Onun için biz yoruluruz ama Fenerbahçe olarak mücadeleyi bırakmayız. Lütfen bunu herkes bilsin. Tekrar ediyorum; Sayın Serdar Tatlı’nın artık burada gerçekten kendi hakem grubuna sahip mi çıkması gerekiyor? Ayar çekmesi gerekiyor. Yani tam sokak lisanı, bir ayar çekmesi gerekiyor. İşin tadı kaçıyor Böyle futbol olmaz" açıklamasını yaptı.
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