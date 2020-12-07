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Fenerbahçe cephesinden Serdar Tatlı'ya açık çağrı: Hakemlere ayar çekin

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.12.2020 09:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, son dönemdeki hakem yönetimlerinden memnun değil. Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli takımın yöneticilerinden Selahattin Baki flaş açıklamalara imza attı. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya seslendi. Baki, "Hakemlere ayar çekin" dedi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe cephesinden Serdar Tatlı'ya açık çağrı: Hakemlere ayar çekin

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi. Bu maçın ardından Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, çok çarpıcı ifadelere imza attı. Hakem yönetimine eleştirilerde bulunan Selahattin Baki, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya seslenerek, "Artık topa girmesi gerekiyor" dedi. İşte detaylar...

"BUNA BİR DUR DEMEK GEREKİYOR"

Basın mensuplarına açıklamalar yapan Selahattin Baki, "Psikolojisi, gerginliği yüksek bir maç oldu ve böyle maçları almak önemli. Maçı almayı başardık. Birkaç hafta önce de söylemiştim; galipken de bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bugün o günlerden bir tanesi ve çok da önemli bir gün. Konyaspor maçı itibarıyla Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı ve bu dozaj her hafta artarak devam ediyor. Konuşuyoruz, iyi anlaşmaya çalışıyoruz, yönetime geldiğimizden beri iyi mesajlar veriyoruz ama artık burada gerçekten hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"SEDAR TATLI'NIN TOPA GİRMESİ GEREK"

Sarı-lacivertli yönetici, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya açık çağrıda bulundu ve Tatlı'nın devreye girmesi gerektiğini dile getirirken, düzenin bu şekilde gitmeyeceğini şu sözlerle anlattı:

"Ben öncelikle futbol kamuoyuna şunu söylemek istiyorum; bizler hata ile art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Biraz futbol izleyen insanlar bu maçta olanları hata olarak yorumlayamazlar. Bakıyorum, kalecimize altıpasta yapılan bir hareket var, aleyhimize penaltı veriliyor. İnanılır gibi değil. Serdar, sadece 'top kafamdan elime çarptı' demesiyle sarı kart görüyor ve bana göre VAR’da penaltı verince ikinci sarının bence yolunu yaptı. Dolayısıyla artık Serdar Tatlı’nın yani bu hakem hiyerarşisinde en yüksekte olan kişi Sayın Serdar Tatlı’nın artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle garip garip atamalar, garip garip röportajlar, garip garip kararlar özellikle Fenerbahçemizin aleyhine. Son derece sessiz, sakin, olayları uzaktan izleyen bir MHK. Dolayısıyla artık bu saatten sonra kendisi elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Kendi aralarında mı bir toplantı yapar, canlı yayına bağlanıp futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek, içimizi ferahlatacak açıklamalar mı yapar… Ama artık kesinlikle bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır."

"SERDAR TATLI KENDİ HAKEM GRUBUNA AYAR ÇEKMESİ GEREKİYOR"

Öte yandan Selahattin Baki, hakem grubuna 'ayar' çekilmesi gerektiğini savundu ve işin tadının kaçtığını söyledi. Baki, "Adım atmayı düşünüyoruz. Zaten ne dedim demin? Artık dozaj artıyor. Ortam gerilmesin, zaten dünyada bin tane problem var, ülkemizde kendimize ait bin tane problem var. Biz ekstra problem yaratmak istemiyoruz. O yüzden hep diyalog yolunu seçtik. Ama daha önce Fenerbahçe’nin sabrının sınandığı zaman işin nerelere gideceği çok görüldü. Fenerbahçe defalarca test edildi, galip gelmiştir. Onun için biz yoruluruz ama Fenerbahçe olarak mücadeleyi bırakmayız. Lütfen bunu herkes bilsin. Tekrar ediyorum; Sayın Serdar Tatlı’nın artık burada gerçekten kendi hakem grubuna sahip mi çıkması gerekiyor? Ayar çekmesi gerekiyor. Yani tam sokak lisanı, bir ayar çekmesi gerekiyor. İşin tadı kaçıyor Böyle futbol olmaz" açıklamasını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ağlamayın kazansanız da kaybetseniz de ağlıyorsunuz hep ağlıyorsunuz zırlamalarınızı değil futbolunuzu izleyelim biraz da
hakeme 4 hafta önce hepiniz şerefsizsiniz diyen ve bunu kameralrında kaydettiği bir anda söyleyen bir oyuncu dün denizli maçında aynı ağızla konuşunca hakem cezayı kesti. ama malesef kulüp resmen hakemi astı, peki ilk hafta rizede haksız yere kararlar vererek fenere maçı kazandıran hakem neoldu??!! denizli maçının son dakikasonda rodegellaya yuruk atan kaleci sarı bile görmedi ama hakem kötü!!!
Koca kafalı semoşun yerini bu kamil mi almış?Atla ağla nereye kadar be.Sonunuz yakındır yönetim olarak.
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