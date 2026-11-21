Çaykur Rizespor yenilgisiyle sarsılan Amedspor'da gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Takımda neden bulunmadığı merak edilen Senegalli golcüden dikkat çeken bir açıklama geldi.

AMEDSPOR SAHASINDA İLK KEZ KAYBETTİ

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 54. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 17'ye yükseltti. Amedspor ise bu sezon sahasında ilk kez mağlup olurken üst üste ikinci yenilgisini yaşadı ve 23 puanda kaldı.

BESNİK HASİ: "DIAGNE'NİN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi de Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Mbaye Diagne'nin takıma katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli ara ve izin günlerinin ardından futbolcuların takıma döndüğünü ancak Diagne'nin henüz gelmediğini belirten Hasi, konunun yönetimin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Hasi, "Diagne'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim burada olmadığı. Milli ara ve izin günlerinin ardından herkes takıma döndü ancak Diagne dönmedi. Nerede olduğunu yönetim biliyor olabilir. Bu konu yönetimin sorumluluğunda. Ben elimdeki oyunculara odaklanıyor ve onları geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

DIAGNE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "GERÇEKLER YAKINDA ORTAYA ÇIKACAK"

Amedspor'un Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, takımda neden bulunmadığına ilişkin tartışmalar sürerken sessizliğini bozdu. Evde olmasının nedeninin bilindiğini savunan Diagne, Amedspor taraftarlarına seslenerek kendisi hakkında yapılan açıklamalara inanmamaları gerektiğini söyledi.

Diagne paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neden evde olduğumu çok iyi biliyorlar. Amedspor taraftarlarını aptal yerine koymayın. Gerçekler yakında ortaya çıkacak. Amedspor taraftarları, onların söylediklerine inanmayın."