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Fenerbahçe, Chobani ile anlaşmanın detaylarını açıkladı! 10 yılda toplamda 120 milyon Euro

Fenerbahçe, Chobani ile 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Chobani ile anlaşmanın detaylarını açıkladı! 10 yılda toplamda 120 milyon Euro
Emre Şen

Fenerbahçe Kulübü, Chobani firması ile yaptığı sponsorluğu duyurdu. Sarı-lacivertliler, Chobani ile yapılan anlaşmada minimum 120 Milyon € gelir elde edeceğini açıkladı.

Stadyum sponsorluğu: 5+5 (Yıllık 10M€)

Avrupa Forma Göğüs sponsorluğu: 2+3 (Yıllık 4 M€)

STADYUM İSMİ RESMEN DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, Chobani ile anlaşmanın detaylarını açıkladı! 10 yılda toplamda 120 milyon Euro 1

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladık. Stadımızın yeni adı 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi' olacak." ifadelerini kullandı.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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fenerbahçe Chobani
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