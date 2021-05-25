Fenerbahçe'de 10 numara Mesut Özil'e

Almanya'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan isimlerin başında gelen Mesut Özil, 2018'deki turnuva sonrası kendisine yapılan ırkçı hareketler ve haksız eleştiriler sonrasında Milli Takımı bırakma kararı almıştı. Panzerler'le katıldığı son kupada 10 numarayı giyen Mesut'un formasını, EURO 2020'de alacak olan isim belli oldu.

Bayern Münih'te oynayan ve daha önce Milli Takım'da 20 numara ile mücadele eden Serge Gnabry'nin bu numarayı alacağı bildirildi. Arsenal'de de aynı numarayı giyen ve Fenerbahçe'ye geldikten sonra 10 numara Mbwana Samatta'da olduğu için memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67'yi alan 32 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesi gönderilmesi beklenen Tanzanyalı forvetten klasikleşen numarasını alması bekleniyor.

