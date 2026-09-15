SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 12 maçlık tarihi seri sona erdi! Tam 5 yıl sonra...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin rakibine karşı lig ve kupada elde ettiği 12 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Gaziantep FK 5 yıl sonra puan aldı.

Fenerbahçe'de 12 maçlık tarihi seri sona erdi! Tam 5 yıl sonra...
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve kritik iki puanı geride bıraktı.

Karşılaşma boyunca aradığı golü bulamayan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü. Bu beraberlikle birlikte sarı-lacivertlilerin zirve yolundaki önemli avantajlarından biri de sona erdi.

5 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Fenerbahçe de 12 maçlık tarihi seri sona erdi! Tam 5 yıl sonra... 1

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında uzun süren galibiyet hasretini sona erdiremese de rakibine karşı önemli bir sonuç elde etti. Ev sahibi ekip, tam 5 yıl sonra sarı-lacivertliler karşısında kaybetmedi ve kalesini gole kapattı.

Bu sonuç, iki takım arasındaki son yıllardaki dengeleri de değiştirdi. Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK karşısındaki galibiyet serisi böylece noktalandı.

12 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 12 resmi karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçların 9'u Süper Lig'de, 3'ü ise Türkiye Kupası'nda oynandı.

Sarı-lacivertliler bu 12 karşılaşmanın tamamını kazanarak rakibine karşı dikkat çekici bir üstünlük kurmuştu. Gaziantep'teki golsüz beraberlik, Fenerbahçe'nin bu serisini sonlandırdı.

Fenerbahçe de 12 maçlık tarihi seri sona erdi! Tam 5 yıl sonra... 2

SON GALİBİYET 2021-2022 SEZONUNDA

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti ise 2021-2022 sezonunun ilk yarısında geldi. Gaziantep temsilcisi, kendi sahasında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Bu karşılaşmanın ardından iki takım tam 12 kez karşı karşıya geldi ve tüm maçlarda Fenerbahçe galip geldi. 0-0'lık son mücadeleyle birlikte Gaziantep FK, uzun yıllar sonra rakibinden puan almayı başardı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldıİsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı
Maçın ardından rakip takım oyuncusundan ilginç sözler! "Fenerbahçe yetersiz"Maçın ardından rakip takım oyuncusundan ilginç sözler! "Fenerbahçe yetersiz"
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Hande Soral'dan yıllar sonra gelen itiraf!

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.