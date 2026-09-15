Fenerbahçe'de 12 maçlık tarihi seri sona erdi! Tam 5 yıl sonra...

Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve kritik iki puanı geride bıraktı.

Karşılaşma boyunca aradığı golü bulamayan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü. Bu beraberlikle birlikte sarı-lacivertlilerin zirve yolundaki önemli avantajlarından biri de sona erdi.

5 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında uzun süren galibiyet hasretini sona erdiremese de rakibine karşı önemli bir sonuç elde etti. Ev sahibi ekip, tam 5 yıl sonra sarı-lacivertliler karşısında kaybetmedi ve kalesini gole kapattı.

Bu sonuç, iki takım arasındaki son yıllardaki dengeleri de değiştirdi. Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK karşısındaki galibiyet serisi böylece noktalandı.

12 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 12 resmi karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçların 9'u Süper Lig'de, 3'ü ise Türkiye Kupası'nda oynandı.

Sarı-lacivertliler bu 12 karşılaşmanın tamamını kazanarak rakibine karşı dikkat çekici bir üstünlük kurmuştu. Gaziantep'teki golsüz beraberlik, Fenerbahçe'nin bu serisini sonlandırdı.

SON GALİBİYET 2021-2022 SEZONUNDA

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti ise 2021-2022 sezonunun ilk yarısında geldi. Gaziantep temsilcisi, kendi sahasında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Bu karşılaşmanın ardından iki takım tam 12 kez karşı karşıya geldi ve tüm maçlarda Fenerbahçe galip geldi. 0-0'lık son mücadeleyle birlikte Gaziantep FK, uzun yıllar sonra rakibinden puan almayı başardı.