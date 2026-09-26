Fenerbahçe'de 120 milyon dolarlık dev operasyon! Aziz Yıldırım fitili ateşledi, kasaya servet akacak

Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtınalar estirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, saha dışındaki en büyük gövde gösterisine hazırlanıyor! Hem mevcut mali yükümlülükleri ortadan kaldırmak hem de kış transfer döneminde dünyayı ayağa kaldıracak yıldızlara bütçe yaratmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, adeta para basacak çılgın projenin detaylarını netleştirdi. Son Yüksek Divan Kurulu'nda Başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat kürsüden müjdelediği rüya proje "COVE 1907" gün yüzüne çıktı.

KASAYA MİNİMUM 120 MİLYON DOLARLIK SERVET AKACAK!

Fenerbahçe'nin devasa marka gücünü kullanarak Milas'ta inşa edilecek lüks villaların satışını kapsayan proje, kulübün ekonomik kaderini değiştirecek. Sarı-lacivertliler, reklam ve tanıtım desteği vereceği bu devasa gayrimenkul operasyonundan, satışlara bağlı olarak kasasına tamı tamına en az 120 milyon dolar sıcak para koyacak!

7 KASIM'DA ARENA'DA ULUSLARARASI ŞOV!

Bu tarihi projenin şanına yakışır dev bir gövde gösterisi de planlandı! COVE 1907 projesinin dev lansmanı, 7 Kasım'da Ülker Sports Arena’da yapılacak. Uluslararası şirketlerin boy göstereceği ve dev bir konser etkinliğiyle süslenecek olan bu organizasyon, şimdiden camiada büyük bir heyecan dalgası yarattı.

PAZAR GÜNÜ NEFESLER TUTULACAK: KADER OYLAMASI!

Ancak kulübe çağ atlatacak bu dev projenin resmen başlaması için kritik bir viraj dönülmek zorunda. Gözler, pazar günü gerçekleştirilecek olan Mali Genel Kurul'a çevrildi! Kongre üyelerinden çıkacak yetki onayıyla birlikte dev proje anında start alacak. Projenin mimarlarından Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık da dev gelir modelini şu çarpıcı sözlerle özetledi: "Fenerbahçemizin ortaya koyduğu değer; marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu o büyük camiadır. Yapılacak satışların katkısı, sözleşmemizdeki açık esaslar çerçevesinde doğrudan Fenerbahçemizin kasasına aktarılacaktır!" (Fanatik)