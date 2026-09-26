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Bakan Bak’tan milli boksörlere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Boks Şampiyonası’nda 10 madalya kazanan milli boksörleri tebrik etti.

Bakan Bak’tan milli boksörlere tebrik mesajı
Emre Şen

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanan milli boksörler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız hem kadınlar hem de erkeklerde tarihi başarılar elde etti. 4’ü altın, 1’i gümüş, 5’i bronz olmak üzere 10 madalya kazanan milli boksörlerimizi kutluyorum. Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımımızın, 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu olması, ülkemizin hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde etmesinden dolayı gururluyuz. Kazandıkları madalyalarla bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Boks Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Osman Aşkın Bak
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