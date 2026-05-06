Fenerbahçe'de 120.yıl planı: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yeniden el ele!

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkan adaylığı sonrası teknik direktör rotası belli oldu! Yıldırım'ın birinci tercihinin kulüp efsanesi Aykut Kocaman olduğu belirtildi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de efsane başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığını açıklamasıyla birlikte, "Yeni sezonda kulübenin hocası kim olacak?" sorusu da yanıtını buldu. Kulislerde birçok yabancı isim konuşulsa da, Yıldırım’ın planındaki bir numaralı ismin şampiyon hoca Aykut Kocaman olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın geri dönüş ilanıyla birlikte sarı-lacivertli camiada Aykut Kocaman sesleri yeniden yükselmeye başladı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Teknik Direktör Adayı: Aykut Kocaman...

FATİH DEMİRKOL: "ZİDANE GELSE ALKIŞLARSINIZ, KONU BİZİM AYKUT HOCAMIZ OLUNCA MI?"

Seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Demirkol, Aykut Kocaman ismine yönelik eleştirilere sert çıktı. Klopp ve Zidane gibi isimlerin de yıllardır takım çalıştırmadığını hatırlatan Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Konu bizim Aykut Kocaman’ımız olunca; Türk olduğu için, en çok kupa kazandıran olduğu için, en golcü takımı yaptığı için mi eleştiriliyor? Fenerbahçe’nin ihtiyacı sadece bir teknik direktör değil. Soyunma odası karmakarışık… Orayı derleyip toplayacak iki isim var: Zico ve Aykut Kocaman."

"VARDAR" ELEŞTİRİLERİNE AHMETHAN KÖSE YANITI

Kocaman’ın son dönemindeki Vardar mağlubiyetini eleştirenlere o günün şartlarını hatırlatan Demirkol, "Vardar’a giderken takım o kadar yokluk içindeydi ki, altyapıdan Ahmethan Köse Fenerbahçe'nin forvetiydi. Bu başarıları görmezden gelip tek bir maça takılmak haksızlık" diyerek deneyimli hocaya sahip çıktı.

AZİZ YILDIRIM’IN "GÜVEN" LİSTESİNDE BİR NUMARA

Aziz Yıldırım’ın, özellikle tesislerdeki ve soyunma odasındaki disiplini yeniden tesis etmek adına Aykut Kocaman ile bir ön görüşme yaptığı iddia ediliyor. 120. yıl için "destansı bir sezon" vaat eden Yıldırım’ın, camianın içinden gelen, kulüp dengelerini bilen ve zor dönemlerin adamı olarak gördüğü Kocaman’ı takımın başına getirerek "Yarım kalan işi bitirme" mesajı vereceği belirtiliyor.

