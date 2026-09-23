Fenerbahçe'de 18 milyon euroluk kriz patlak verdi! İsmail Kartal sildi, Dorgeles Nene gemileri yaktı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken takım içindeki huzursuzluklar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezon Avusturya ekibi Salzburg'dan tam 18 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, formaya hasret kalınca kesin ayrılık kararı aldı.

MENAJERİNE TALİMATI VERDİ: "OCAK'TA AYRILIYORUM"

Sabah gazetesinde yer alan flaş iddiaya göre; 23 yaşındaki Malili sağ kanat, takımda bir türlü istediği süreleri alamaması nedeniyle ipleri kopardı. Yedek kulübesinde oturmaktan büyük rahatsızlık duyan genç yıldızın, menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştirerek Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini resmen ilettiği ve kendisine yeni bir kulüp bulmasını talep ettiği öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL SİSTEMDEN TAMAMEN DIŞLADI

Fenerbahçe yönetiminin geleceğe yatırım olarak büyük beklentiler içine girdiği yetenekli oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun planında ise kendine yer bulamadı. Şampiyonluk yolunda öncelikli tercihler arasına giremeyen ve forma rekabetinde rakiplerinin çok gerisinde kalan Nene, adeta yedek kulübesine demir attı.

101 DAKİKALIK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

18 milyon Euro'luk devasa yatırımın bu sezonki saha içi istatistikleri ise tam bir fiyasko. Formaya hasret kalan Malili futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 karşılaşmada şans bulabilirken sahada toplamda sadece 101 dakika kalabildi. Takımının hücum aksiyonlarında hiçbir gol veya asist katkısı sunamayan Nene'nin hanesinde sadece gördüğü 1 sarı kart bulunuyor.