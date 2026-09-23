Zidane’dan Fransa’da ilk büyük değişiklik! Türkiye maçı öncesi sistemi belli oldu

Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane'ın göreve başlamasıyla birlikte saha içindeki planlamada da önemli değişiklikler gündeme geldi. Türkiye karşısında ilk sınavına çıkacak olan deneyimli teknik adamın, hücum hattındaki görev dağılımını da değiştirmesi bekleniyor.

ZIDANE'DAN 4-3-3 KARARI

Didier Deschamps döneminde ağırlıklı olarak kullanılan 4-2-3-1 sistemini değiştirmeye hazırlanan Zidane, takımını 4-3-3 düzeniyle sahaya sürmeyi planlıyor.

Fransız teknik adamın yeni yapılanmada topa daha fazla sahip olan, oyunun kontrolünü elinde tutan ve hücumda daha üretken bir takım oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Zidane, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda da oyun üstünlüğünü rakibe bırakmayan bir takım istediğinin sinyallerini vermişti.

MBAPPE SOLA, DEMBELE SANTRFORA

Yeni sistemde hücum üçlüsünün görevleri de değişecek. Kylian Mbappe'nin yeniden sol kanatta görevlendirilmesi planlanırken, Ousmane Dembele'nin ise forvet hattının merkezinde sahte 9 rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Sağ kanatta ise Michael Olise'nin forma giymesi öngörülüyor. Böylece Fransa'nın hücum hattında Mbappe-Dembele-Olise üçlüsünün görev yapması bekleniyor.

Dembele'nin merkezdeki rolü, PSG'de Luis Enrique yönetiminde zaman zaman üstlendiği sahte 9 görevine benzerlik taşıyacak.

ZIDANE ANTRENMANLARDA DİKKAT ÇEKİYOR

Zidane'ın saha kenarındaki sakin görüntüsünün aksine antrenmanlarda oldukça aktif bir teknik adam profili çizdiği aktarıldı.

Fransız çalıştırıcının özellikle kısa pas organizasyonları, pas trafiği ve çapraz toplar üzerinde durduğu ifade edildi. Zidane'ın oyuncularla sürekli iletişim kurarak yeni oyun planının detaylarını aktardığı belirtildi.

ORTA SAHADA YENİ DÜZEN

4-3-3 sisteminin merkezinde ise teknik kapasitesi yüksek ve oyunu yönlendirebilecek oyuncuların kullanılması planlanıyor.

L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre ilk çalışmalarda Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha, Zidane'ın dikkatini çeken isimler arasında yer aldı.

Özellikle Como formasıyla ortaya koyduğu performansla öne çıkan Lucas Da Cunha'nın, pas yeteneği ve oyun görüşüyle yeni sisteme uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.

DA CUNHA İÇİN İLK 11 İHTİMALİ

26 yaşındaki oyuncunun antrenmanların ardından Zidane ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiği ve teknik detaylar üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından Da Cunha'nın Türkiye karşılaşmasında ilk 11'de görev alma ihtimali de gündeme geldi.

İLK SINAV TÜRKİYE DEPLASMANINDA

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk ciddi sınavını Türkiye karşısında verecek.

Fransa'nın karşılaşmaya 4-3-3 sistemiyle çıkması beklenirken, Mbappe'nin sol kanatta, Dembele'nin sahte 9 pozisyonunda ve Olise'nin sağ tarafta görev alması planlanıyor.

Zidane'ın Türkiye karşısında topa sahip olan, oyunun temposunu belirleyen ve hücumda daha özgür hareket eden bir Fransa ortaya koyması bekleniyor.