Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk! Çubuklu forma yok...

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına uzun bir aradan sonra 'Çubuklu' formayı giymeden çıktı.
Sarı-Lacivertliler en son 16 Şubat 2002'de Kadıköy'de oynanan derbide beyaz formayla sahada yer almıştı.
Dün akşam ise forma tercihi lacivertten yana oldu. Taraftar uzun bir süre sonra yapılan bu değişikliğe bir anlam veremedi, 'Çubuklu'nun tercih edilmemesini eleştirdi. (Sporx)
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