SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk! Çubuklu forma yok...

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk! Çubuklu forma yok...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'nin forma tercihi çok konuşuldu.

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk! Çubuklu forma yok...

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına uzun bir aradan sonra 'Çubuklu' formayı giymeden çıktı.

Sarı-Lacivertliler en son 16 Şubat 2002'de Kadıköy'de oynanan derbide beyaz formayla sahada yer almıştı.

Dün akşam ise forma tercihi lacivertten yana oldu. Taraftar uzun bir süre sonra yapılan bu değişikliğe bir anlam veremedi, 'Çubuklu'nun tercih edilmemesini eleştirdi. (Sporx)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Fenerbahçe'den Azerbaycan mesajıFenerbahçe'den Azerbaycan mesajı
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Muslera'nın acı günü!
Muslera'nın acı günü!
Seyircisiz derbide sahaya meşale atıldı!
Seyircisiz derbide sahaya meşale atıldı!
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk! Çubuklu forma yok...
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama
Fenerbahçe'den Azerbaycan mesajı
Fenerbahçe'den Azerbaycan mesajı
Rıdvan Dilmen: Muriqi olsa Fenerbahçe, 2 maçı da kazanabilirdi
Muriqi olsa Fenerbahçe, 2 maçı da kazanabilirdi
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun son halini paylaştı! Luyindama...
Fenerbahçe'den penaltı paylaşımı
Altay Bayındır iddialı konuştu! ''Fenerbahçe'ye yakışan kazanmaktır''
''Fenerbahçe'ye yakışan kazanmaktır''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.