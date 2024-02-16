SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de 2 futbolcunun lisansı askıya alındı! Piyango Luan Peres ve Ryan Kent'e vurdu...

Fenerbahçe'de 2 futbolcunun lisansı askıya alındı! Piyango Luan Peres ve Ryan Kent'e vurdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ligin ikinci yarısı için yaptığı kadroyu TFF'ye bildirdi. Bildirilen listede Ryan Kent ve Luan Peres yer almadı.

Fenerbahçe'de 2 futbolcunun lisansı askıya alındı! Piyango Luan Peres ve Ryan Kent'e vurdu...
Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, TFF’ye ligin ikinci yarısı için kadro bildiriminde bulundu. Yabancı sınırı sebebiyle 2 oyuncusunu listeye almayan sarı-lacivertliler bu isimleri açıkladı.

PİYANGO KENT VE PERES'E VURDU

Fenerbahçe'de lisansı donmuş şekilde olan Luan Peres'in yanına Ryan Kent de eklendi. Geçtiğimiz maç oyuna giren ve İsmail Kartal'ın beğenisini toplayan yıldız oyuncunun listede yer almaması sürpriz olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe’nin TFF’ye bildirdiği yabancı futbolcular şöyle:

Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Jayden Oosterwolde
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Rade Krunic
Fred
Sebastian Szymanski
Miha Zajc
Dusan Tadic
Joshua King
Edin Dzeko
Michy Batshuayi

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Busenaz Sürmeneli transferi resmen açıklandı!Busenaz Sürmeneli transferi resmen açıklandı!
WBC Boks Şampiyonluk gecesi ilk kez İstanbul'da düzenleniyor!WBC Boks Şampiyonluk gecesi ilk kez İstanbul'da düzenleniyor!
Beşiktaş yıldız ismin lisansını dondurdu!Beşiktaş yıldız ismin lisansını dondurdu!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ryan Kent ligi alexand
En Çok Okunan Haberler
İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detaylar: Eşi evde sıkılmasın diye...

İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detaylar: Eşi evde sıkılmasın diye...

Kız kaçırma husumeti katliama döndü! Acılı eşlerin görüntüsü yürek yaktı

Kız kaçırma husumeti katliama döndü! Acılı eşlerin görüntüsü yürek yaktı

Okan Buruk'un maç sonunda söyledikleri Galatasaray yönetimini üzdü!

Okan Buruk'un maç sonunda söyledikleri Galatasaray yönetimini üzdü!

Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

UEFA'nın beklenen listesi yayımlandı!

UEFA'nın beklenen listesi yayımlandı!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası ilginç iddia!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçı sonrası ilginç iddia!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.