Fenerbahçe'de 2 futbolcunun lisansı askıya alındı! Piyango Luan Peres ve Ryan Kent'e vurdu...

Fenerbahçe, TFF’ye ligin ikinci yarısı için kadro bildiriminde bulundu. Yabancı sınırı sebebiyle 2 oyuncusunu listeye almayan sarı-lacivertliler bu isimleri açıkladı.
Fenerbahçe'de lisansı donmuş şekilde olan Luan Peres'in yanına Ryan Kent de eklendi. Geçtiğimiz maç oyuna giren ve İsmail Kartal'ın beğenisini toplayan yıldız oyuncunun listede yer almaması sürpriz olarak nitelendirildi.
Fenerbahçe’nin TFF’ye bildirdiği yabancı futbolcular şöyle:
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Jayden Oosterwolde
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Rade Krunic
Fred
Sebastian Szymanski
Miha Zajc
Dusan Tadic
Joshua King
Edin Dzeko
Michy Batshuayi