Fenerbahçe'de 2 futbolcunun lisansı askıya alındı! Piyango Luan Peres ve Ryan Kent'e vurdu...

Fenerbahçe, TFF’ye ligin ikinci yarısı için kadro bildiriminde bulundu. Yabancı sınırı sebebiyle 2 oyuncusunu listeye almayan sarı-lacivertliler bu isimleri açıkladı.

PİYANGO KENT VE PERES'E VURDU

Fenerbahçe'de lisansı donmuş şekilde olan Luan Peres'in yanına Ryan Kent de eklendi. Geçtiğimiz maç oyuna giren ve İsmail Kartal'ın beğenisini toplayan yıldız oyuncunun listede yer almaması sürpriz olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe’nin TFF’ye bildirdiği yabancı futbolcular şöyle:

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Leonardo Bonucci

Rade Krunic

Fred

Sebastian Szymanski

Miha Zajc

Dusan Tadic

Joshua King

Edin Dzeko

Michy Batshuayi





