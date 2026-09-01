Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha! Cihan Kamer canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerinde kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını duyurdu.

"ESKİDEN İKİ FUTBOLCUYA 11 MİLYON EURO ÖDÜYORDUK"

Cihan Kamer, geçmiş dönemlerde yapılan transferlerle günümüz futbol ekonomisini karşılaştırdı. Kamer, André Santos ve Cristian Baroni'nin toplam transfer maliyetinin 11 milyon euro olduğunu hatırlatarak günümüzdeki rakamların ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

Kamer, "Şimdi baktığınız zaman bir futbolcu için 40-50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, yüzde 40'ın üzerine ödenen vergiler... Hakikaten hiç kolay değil bu ekonomi." ifadelerini kullandı.

"10+4 KURALI BİZİ BAĞLIYOR"

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında 10+4 kuralının belirleyici olduğunu söyleyen Kamer, geçmişten gelen sözleşmeler nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Kamer, "10 tane futbolcumuz kadrolarındaki yerlerini aldı. Aslında 4 genç oyuncu da tamamlandı. Bir kadro oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var." dedi.

"9-10 OYUNCU SATMAMIZ GEREKİYORDU"

Geçmiş yönetim döneminde alınmayan önlemlerin kendilerine yük oluşturduğunu belirten Kamer, "Daha önce maalesef 10+4 geleceği bile bile önlem alınmamış, 9-10 tane satmamız gereken bir oyuncu ekibiyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Kamer ayrıca yabancı oyuncularla ilgili yapılan düzenleme nedeniyle TFF'ye teşekkür etti.

"1-2 GÜN İÇİNDE GENÇ OYUNCU İÇİN ÇALIŞMAMIZ SÜRECEK"

Fenerbahçe'nin U23 kontenjanı için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Kamer, transfer döneminin Avrupa'da kapanmasına rağmen Türkiye'de süren süreyi değerlendireceklerini söyledi.

Kamer, "Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil." dedi.

"DIEGO CARLOS'U GÖNDERİYORUZ AMA 8 MİLYON EURO ÖDEYECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin yaptığı satışlara rağmen geçmiş transferlerden kaynaklanan ödemelerin devam ettiğini belirten Kamer, kulübün ekonomik durumuyla ilgili çarpıcı bir örnek verdi.

Kamer, "Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon euro transfer taksidi var." ifadelerini kullandı.

TALİSCA İÇİN VEDA MESAJI

Anderson Talisca'nın Al Jazira'ya transferiyle ilgili de konuşan Kamer, Brezilyalı futbolcunun taraftarların alkışlarıyla uğurlanmasını istediklerini söyledi.

Kamer, "İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz." dedi.

FENERBAHÇE 10 NUMARA ARIYOR!

Transfer çalışmalarının tamamen sona ermediğini belirten Kamer, kanatlarda da görev yapabilecek bir 10 numara için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Kamer, "Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

"1-2 GÜN İÇİNDE OLACAK"

Kamer, söz konusu transfer için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Arayışımız değil, görüşmelerimiz var. Olursa 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak." açıklamasını yaptı.

"ASENSIO'NUN YOKLUĞU ÇOK ÖNEMLİ"

Yoğun maç takvimine de değinen Kamer, Fenerbahçe'nin üç günde bir karşılaşmaya çıkmasının kolay olmadığını söyledi.

"3 gün bir maç oynayacağız, kolay takvim değil. Asensio'nun yokluğu çok önemli bizim için. Eğer stoperlerimizde sıkıntı olsaydı, yedeklememiştik. 3 günde 1 maç temposu kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takım, değerli bir takımımız var." diyen Kamer, mevcut kadroya güvendiklerini belirtti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN İNGİLTERE İDDİASI

Çağlar Söyüncü'nün geleceği hakkında da konuşan Kamer, milli stoperin İngiltere'den bir kulüple görüştüğünü söyledi.

Kamer, "Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE CHOBANI MARKASIYLA OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri hakkında da konuşan Kamer, Chobani'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasının ardından kulübe ekstra destek sağlayacağını açıkladı.

"Chobani, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Dünyaya açılan bir marka. Şampiyonlar Ligi'nde Chobani markasıyla oynayacağız." dedi.

"TRANSFER SEZONU FENERBAHÇE İÇİN KAPANMIŞTIR"

Transfer dönemine ilişkin net bir mesaj veren Kamer, Fenerbahçe'nin kadro planlamasını tamamladığını açıkladı.

Kamer, "Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Deneyimli yönetici, "Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır." diyerek noktayı koydu.

"KÜFÜR İSTEMİYORUZ"

Kamer, Samsunspor maçında rakip takım başkanına yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle yaşanan rahatsızlığı da dile getirdi.

"Önümüzde derbi var, arkasından Roma'yı misafir edeceğiz. Hıncahınç dolacak stadımız çok şükür. Samsunspor maçında yaşadığımız bir üzücü olay var. Sayın Başkanımız son 5 dakika çok üzüldü." diyen Kamer, taraftarlara çağrıda bulundu.

"90 DAKİKA POZİTİF DESTEK BEKLİYORUZ"

Kamer, taraftarların takıma yalnızca destek vermesini istediklerini belirterek, "Tribünde küfür istemiyoruz, özellikle rica ediyoruz. Başkanımız inanılmaz üzüldü. İnanılmaz kararlı başkanımız, küfür girmeyecek stada. Coşkuyla destekleyeceğiz takımı." dedi.

ÇAĞLAR'IN AYRILIĞINDA TARAFTAR ETKİSİ

Çağlar Söyüncü'nün ayrılık sürecine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Kamer, milli futbolcunun taraftar baskısından psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

Kamer, "Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmamızın nedenlerinden biri, Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Taraftarlarımızdan 90 dakika pozitif destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamer, yaklaşan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ve Roma karşılaşmasına da değinerek, "İnşallah derbiyi de, Roma maçını da kazanacağız." sözleriyle camiaya galibiyet mesajı verdi.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Cihan Kamer yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Fenerbahçe'nin savunma hattında üç önemli ayrılığın daha gerçekleşmesi bekleniyor.,