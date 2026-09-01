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Mauro Icardi'nin yeni adresini menajeri Pino açıkladı!

Galatasaray'daki uzun soluklu macerasının ardından sarı-kırmızılı kulübe veda eden Mauro Icardi'nin yeni takımı merak konusu olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Mauro Icardi'nin yeni adresini menajeri Pino açıkladı!
Burak Kavuncu

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerindeki yeni durağı şekilleniyor. Arjantinli golcü için İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun devreye girdiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

LAZIO, ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Mauro Icardi nin yeni adresini menajeri Pino açıkladı! 1

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Serie A temsilcisi Lazio'nun deneyimli golcüyle ilgilendiğini ve transfer için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Pino, Icardi'nin geleceği konusunda kendileri için yalnızca ekonomik şartların belirleyici olmadığını vurgulayarak, "Mauro ile birlikte en iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Bu ekonomik bir plan değil, bir yaşam planı. Mauro, güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

MASADA 2 YILLIK SÖZLEŞME VAR

Mauro Icardi nin yeni adresini menajeri Pino açıkladı! 2

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio, 33 yaşındaki yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sonucuna göre Icardi'nin yeniden İtalya'ya dönmesi gündeme gelebilir.

Kariyerinde daha önce Serie A'da Inter forması da giyen Arjantinli golcü, böylece yıllar sonra İtalya futboluna geri dönebilir.

GALATASARAY'DA 16 GOL ATTI

Mauro Icardi nin yeni adresini menajeri Pino açıkladı! 3

Mauro Icardi, Galatasaray'daki son sezonunda toplam 47 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli santrfor, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Icardi'nin, kariyerine hangi takımda devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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transfer Mauro Icardi
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