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Galatasaray Bitshiabu'yu bitiriyor! Leipzig ile anlaşma an meselesi

Galatasaray'da Yusuf Akçiçek transferinden sonuç alınamaması halinde stoper için rota RB Leipzig'in 21 yaşındaki savunmacısı El Chadaille Bitshiabu'ya çevrildi.

Galatasaray Bitshiabu'yu bitiriyor! Leipzig ile anlaşma an meselesi
Burak Kavuncu
El Chadaille Bitshiabu

El Chadaille Bitshiabu

FRA Fransa
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: RB Leipzig
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Galatasaray, transfer çalışmalarında stoper hattı için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, U23 kontenjanını savunma bölgesinde kullanmayı planladığı ve bu doğrultuda RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu için yoğun temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

YUSUF OLMAZSA ROTA BITSHIABU

Galatasaray Bitshiabu yu bitiriyor! Leipzig ile anlaşma an meselesi 1

Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri olan Yusuf Akçiçek transferinde istediği sonucu alamaması halinde, yönetimin Bitshiabu operasyonuna ağırlık vermesi bekleniyor.

21 yaşındaki Fransız stoperin U23 statüsüne uygun olması, sarı-kırmızılıların bu transfere büyük önem vermesinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray Bitshiabu yu bitiriyor! Leipzig ile anlaşma an meselesi 2

Galatasaray'ın RB Leipzig'e Bitshiabu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi. Oyuncu cephesinde anlaşmaya varıldığı, Alman kulübüyle ise son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin ileri seviyeye ulaştığı belirtilirken, RB Leipzig'in de anlaşmanın gerçekleşmesi konusunda iyimser olduğu iddia edildi.

KARAR ÇOK YAKIN

Galatasaray Bitshiabu yu bitiriyor! Leipzig ile anlaşma an meselesi 3

Galatasaray'ın Bitshiabu transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtiliyor. Ancak sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için alternatif bir adayının daha bulunduğu ve görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda bu isme yönelinebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da stoper transferi için kararın çok yakında verilmesi beklenirken, Yusuf transferinin gerçekleşmemesi halinde El Chadaille Bitshiabu'nun sarı-kırmızılı formaya bir adım daha yaklaşacağı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray leipzig
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