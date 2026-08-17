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Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı mı bırakıldı? 'Neşter' iddiası olay oldu

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak yeni sezona hayal kırıklığıyla başlayan Fenerbahçe'de 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, yönetimin kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı mı bırakıldı? 'Neşter' iddiası olay oldu
Devrim Karadağ

Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik direktör ile başlayan ve tek hedefin şampiyonluk olduğu Fenerbahçe, ilk hafta büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de maç sonrasında sosyal medyada ortalık karışmıştı.

Fenerbahçe de 4 futbolcu kadro dışı mı bırakıldı? Neşter iddiası olay oldu 1

Sarı lacivertli taraftarlar yoğun ve ağır eleştirilerde bulundu.

4 FUTBOLCU İÇİN KADRO DIŞI İDDİASI

Hatta İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe de 4 futbolcu kadro dışı mı bırakıldı? Neşter iddiası olay oldu 2

'YÖNETİMİN BÖYLE BİR KARARI YOK"

A Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre ise yönetim, herhangi bir futbolcu için kadro dışı kararı vermedi.

Fenerbahçe de 4 futbolcu kadro dışı mı bırakıldı? Neşter iddiası olay oldu 3

TÜM KONSANTRASYON LYON MAÇINA

Teknik heyet ve futbolcuların tüm konsantrasyonu Lyon maçında.

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