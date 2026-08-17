Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı mı bırakıldı? 'Neşter' iddiası olay oldu

Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik direktör ile başlayan ve tek hedefin şampiyonluk olduğu Fenerbahçe, ilk hafta büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de maç sonrasında sosyal medyada ortalık karışmıştı.
Sarı lacivertli taraftarlar yoğun ve ağır eleştirilerde bulundu.
Hatta İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
A Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre ise yönetim, herhangi bir futbolcu için kadro dışı kararı vermedi.
Teknik heyet ve futbolcuların tüm konsantrasyonu Lyon maçında.
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