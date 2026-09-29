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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Tüm camialar tek tek söylemişti: Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, geçmişte Gündoğdu hakkında yapılan açıklamalar yeniden gündeme geldi. Ali Koç, Okan Buruk ve Serdal Adalı'nın sözleri sosyal medyada tekrar paylaşıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Tüm camialar tek tek söylemişti: Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu!
Cevdet Berker İşleyen

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınması gündeme oturdu. Gelişmenin ardından Gündoğdu hakkında geçmişte yapılan açıklamalar yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

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ALİ KOÇ: HAYATTA OLDUĞUM MÜDDETÇE PEŞİNDEYİM

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Tüm camialar tek tek söylemişti: Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu! 1

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un 18 Eylül 2025 tarihinde Ferhat Gündoğdu hakkında yaptığı açıklama, gözaltı haberinin ardından yeniden paylaşılmaya başlandı.

Koç, Gündoğdu ile ilgili sert ifadeler kullanırken, hakemlik sistemi üzerinden çeşitli iddialarda bulunmuştu. Ali Koç’un açıklaması şöyle:

"Hayatta olduğum müddetçe, başkan olayım ya da olmayayım, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiği açıklanana kadar peşinde olacağım.

TFF Başkanına şunu aktardım. Evrakta sahtecilikten tutun sınav sorularının manipüle edilip paylaşılması, istenen hakemlerin kayrılması ve istenmeyen hakemlerin mobbinge uğramasının bir kültür haline geldiğini aktarmaya çalıştım."

OKAN BURUK: FERHAT GÜNDOĞDU'YU BAŞARISIZ BULUYORUM

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Tüm camialar tek tek söylemişti: Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu! 2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 9 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Gündoğdu'ya yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Buruk, sezon içerisinde yaşanan bir ofsayt pozisyonuna dikkat çekerek MHK yönetimi hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirmişti:

"Yunus'un coğrafi ofsayt pozisyonu sezonun en önemli pozisyonuydu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu çok başarısız buluyorum. Hakemlerden çok en başarısızı MHK Başkanı! Yanlış hakem atamaları olduğunu düşünüyorum."

SERDAL ADALI: DURDUĞU SÜRECE TÜRK FUTBOLU İLERLEYEMEZ

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Tüm camialar tek tek söylemişti: Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu! 3

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da Alanyaspor karşılaşmasının ardından MHK yönetimine yönelik sert ifadeleri yeniden gündeme taşındı.

Adalı, Ferhat Gündoğdu'nun görevde bulunduğu sürece Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini savunarak şu açıklamayı yapmıştı:

"MHK Başkanı burada durduğu sürece Türk futbolu bir adım ilerleyemez! TFF, MHK Başkanını görevden de alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu."

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Ferhat Gündoğdu son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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