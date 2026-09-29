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Sınav kağıdı değiştirilip, klasman düşürülmüştü! Eski hakem Ali Tuna'dan paylaşım geldi

Hakem Ali Tuna'nın şikayetiyle gündeme gelen soruşturmada bilirkişi raporu dikkat çekti. Sınav kağıdındaki yazılarla Tuna'nın huzurda alınan yazıları arasında grafolojik ilişki bulunmadığı belirtildi. Tuna ise sınav kağıdının kendisine ait olmadığını savundu. Başlatılan soruşturma sürecinin ardından Ali Tuna'dan da bir paylaşım geldi.

Sınav kağıdı değiştirilip, klasman düşürülmüştü! Eski hakem Ali Tuna'dan paylaşım geldi
Cevdet Berker İşleyen

Hakem Ali Tuna'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir bilirkişi raporu ortaya çıktı. İnceleme konusu sınav kağıdındaki el yazılarının Tuna'ya ait olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

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BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Sınav kağıdı değiştirilip, klasman düşürülmüştü! Eski hakem Ali Tuna dan paylaşım geldi 1

İncelenen belgenin, üzerinde tarih bulunmayan iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu aktarıldı. Sınav kağıdında aday bölümünde Ali Tuna'nın adı yer aldı.

Bilirkişi, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazılarını karşılaştırdı. İncelemede yazıların tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi gibi özellikleri değerlendirildi.

Raporda, yapılan karşılaştırma sonucunda sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.

ÖZEL HAYAT TALEBİ İDDİASI

Sınav kağıdı değiştirilip, klasman düşürülmüştü! Eski hakem Ali Tuna dan paylaşım geldi 2

343 Digital'de Haluk Yürekli'nin haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım'ın, emniyet mensubu olan hakem Ali Tuna'dan özel hayatla ilgili bazı taleplerde bulunduğu öne sürüldü.

Yıldırım'ın Tuna'dan "Görüntüsünü bulabilir miyiz?", "HTS kayıtlarına ulaşabilir miyiz?", "Orada mıydı?" gibi taleplerde bulunduğu, Tuna'nın ise bu istekleri geri çevirdiği aktarıldı.

Haluk Yürekli'ye konuşan Ali Tuna, Yıldırım'ın talebini mesleki olarak yerine getiremeyeceğini ve bunun suç olacağını söylediğini ifade etti. Tuna, talepleri reddetmesinin ardından bir alt klasmana düşürüldüğünü belirtti.

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Sınav kağıdı değiştirilip, klasman düşürülmüştü! Eski hakem Ali Tuna dan paylaşım geldi 3

Ali Tuna, söz konusu sınava üç kişiyle birlikte girdiğini ve kendisine ait olmayan bir el yazısıyla sınavdan düşük not aldığının kendisine bildirildiğini söyledi.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitlerin de sınav kağıdındaki yazı ile Tuna'nın huzurda alınan yazıları arasında grafolojik ilişki bulunmadığı yönünde olması dikkat çekti.

TUNA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sınav kağıdı değiştirilip, klasman düşürülmüştü! Eski hakem Ali Tuna dan paylaşım geldi 4

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ali Tuna sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tuna, "Haklıysan korkma HAK senin korur...!" ifadelerini kullandı.

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Hakem Süper Lig soruşturma Ferhat Gündoğdu son dakika tff
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