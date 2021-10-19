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Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'da!

19.10.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile birlikte yönetici Erol Bilecik ve oyuncular Osayi Samuel ile Altay Bayındır PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'da!

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor maçı sonrasında Fenerbahçe için yapılan sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Erol Bilecik ile birlikte oyuncular Osayi Samuel ve Altay Bayındır PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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