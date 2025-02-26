Fenerbahçe'de 6 eksik! Zorlu Gaziantep deplasmanına o isimler götürülmedi...

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'de önemli isimler kadroda yer almadı.

6 ÖNEMLİ EKSİK!

Sarı - lacivertlilerde Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat kamp kadrosunda yer almadı. Gaziantep karşılaşmasında bu isimler forma giyemeyecek. Jose Mourinho'nun derbi sonrasında bu isimleri dinlendireceği öğrenildi. Gaziantep ise mücadeleye tam kadroya yakın hazır durumda. Karşılaşma yarın Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda TSİ 16.00'da başlayacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU: