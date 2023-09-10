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Fenerbahçe'de 6 numara transferi bitmek üzere! Görüşmeler resmen başladı

10.09.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe transferde hızını kesmiyor. 6 numara transferi için arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler gözlediği isimler üstünde büyük mesafe aldı. İsmail Kartal'ın çok istediği 6 numara transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi ciddi adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe'de transfer döneminin sonlarına doğru iki bomba birden patlatmayı planlıyor. Bu sezon şampiyon olabilmek için güçlü bir kadro kuran sarı-lacivertliler takviyelerine devam edecek.

İLK HEDEF JOTA

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Protekizli yıldız kanat Jota, Fenerbahçe’nin radarına girdi. All İttihad'da forma giyen yıldız oyuncu yabancı kontenjanına takıldığı için takımdan kesin olarak ayrılacak.

6 NUMARADAKİ İSİM BELLİ

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Fenerbahçe, 6 numara transferinde İtalya Seri A ekibi Atalanta’da forma giyen Mario Pasalic üzerine yoğunlaştı. 28 yaşındaki yıldız oyuncu için menajerler aracılığıyla görüşme yapan sarı-lacivertliler, Livakovic'i devreye soktu. Atalanta’lı Pasalic’in mevcut piyasa değeri 20 milyon Euro civarında...

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