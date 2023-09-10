Fenerbahçe'de 6 numara transferi bitmek üzere! Görüşmeler resmen başladı

Fenerbahçe'de transfer döneminin sonlarına doğru iki bomba birden patlatmayı planlıyor. Bu sezon şampiyon olabilmek için güçlü bir kadro kuran sarı-lacivertliler takviyelerine devam edecek.

İLK HEDEF JOTA

Protekizli yıldız kanat Jota, Fenerbahçe’nin radarına girdi. All İttihad'da forma giyen yıldız oyuncu yabancı kontenjanına takıldığı için takımdan kesin olarak ayrılacak.

6 NUMARADAKİ İSİM BELLİ

Fenerbahçe, 6 numara transferinde İtalya Seri A ekibi Atalanta’da forma giyen Mario Pasalic üzerine yoğunlaştı. 28 yaşındaki yıldız oyuncu için menajerler aracılığıyla görüşme yapan sarı-lacivertliler, Livakovic'i devreye soktu. Atalanta’lı Pasalic’in mevcut piyasa değeri 20 milyon Euro civarında...

