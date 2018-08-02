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Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2018 20:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı teknik ekibinde görev yapan 7 isimle yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz bugün itibariyle; futbol altyapı teknik sorumlularımız, antrenörlerimiz ve scout ekibimizden; Celal Gökhan Güldağ, Furkan Şükürcü, Hasan Kemal Özdemir, Kemalettin Şentürk, Mustafa Ertem, Saffet Akbaş ve Sinan Aydın ile yollarını ayırmıştır. Değerli hocalarımız ve scoutlarımıza, kulübümüze olan tüm katkı ve hizmetleri için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarı dileklerimizi içtenlikle sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Celal Gökhan Güldağ Furkan Şükürcü Hasan Kemal Özdemir Kemalettin Şentürk Mustafa Ertem Sinan Aydın Saffet Akbaş

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