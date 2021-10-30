Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilier, Valencia'nın art arda 2 şutuyla gole yaklaştı. 41. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci 85. dakikada frikikten muhteşem bir gol attı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında ev sahibinin atağında yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpıştı. Bayındır devam edemedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun yerine 72. dakikada Berke Özer oyuna girdi.

Altay Bayındır yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

GUSTAVO VE VALENCIA DA SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcu 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Altay Bayındır değişikliği ile 5 değişiklik hakkını bitiren Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı. Acılar içinde kalan Ekvadorlu oyuncu sedyeyle oyunu ter etti. Sarı-lacivertliler 79. dakikadan itibaren 10 kişi oynamaya başladı.

