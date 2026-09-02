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Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı sahasında konuk edecek. Dev karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu.

Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, 2026-2027 sezonunda Devler Ligi lig aşamasındaki ilk sınavında İtalyan devi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe-Roma mücadelesinin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede ilk düdük saat 19.45'te çalacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı ağırlayacağı karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Yayın bilgisine ilişkin resmi açıklamanın yapılmasının ardından karşılaşmanın ekran bilgileri kesinlik kazanacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3

Fenerbahçe-Roma karşılaşmasının bilet satış takvimiyle ilgili sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş karşılaşmalardaki uygulamalar dikkate alındığında biletlerin maçtan birkaç gün önce satışa çıkarılması bekleniyor. Tahminlere göre satışların 6 Eylül Pazar günü başlaması gündemde bulunuyor.

Ancak biletlerin satış tarihi ve diğer detaylar, Fenerbahçe'nin yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.

DEVLER LİGİ'NDE İLK SINAV ROMA KARŞISINDA

Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 4

Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lige Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olacak.

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Roma fenerbahçe şampiyonlar ligi
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