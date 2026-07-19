Fenerbahçe'de Anthony Musaba yolcu! Bundesliga'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Anthony Musaba'nın, bu yaz transfer döneminde takıma veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALAN TEKLİFLER

Kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli yönetimin kapıyı 10 milyon Euro'dan açmayı hedeflediği belirtildi. Ancak Avrupa piyasasında Musaba için nabız yoklayan kulüplerin sunduğu resmi tekliflerin, Fenerbahçe idarecilerinin belirlediği bu yüksek bonservis beklentisinin hayli uzağında kaldığı aktarıldı.

SCHALKE 04 KİRALAMA FORMÜLÜYLE DEVREDE

Bonservis pazarlıklarında istenen seviyeye ulaşılamamasının ardından devreye Almanya'dan sürpriz bir kulüp girdi. Hollanda basınında yer alan iddialara göre, Bundesliga temsilcisi Schalke, yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Alman ekibinin, mali şartları dengelemek adına Musaba'yı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istediği bildirildi.

MUSABA ALMANYA SEÇENEĞİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Geleceği hakkında kararsızlık yaşayan Hollandalı kanat oyuncusunun da Schalke'nin bu ilgisine karşılık kararını verdiği öğrenildi. Almanya'da yeni bir sayfa açmaya ve düzenli olarak forma giymeye sıcak bakan Musaba'nın, kulüplerin anlaşması halinde Bundesliga'ya gitmeye hazır olduğunu yönetime ilettiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde tarafların ortak bir paydada buluşarak transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.