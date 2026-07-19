SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Anthony Musaba yolcu! Bundesliga'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de geçtiğimiz devre arasında büyük umutlarla kadroya katılan Anthony Musaba'nın takımdan ayrılması gündemde. Hollandalı oyuncunun yeni adresi için Avrupa'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba yolcu! Bundesliga'dan sürpriz talip
Emre Şen

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Anthony Musaba'nın, bu yaz transfer döneminde takıma veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALAN TEKLİFLER

Fenerbahçe de Anthony Musaba yolcu! Bundesliga dan sürpriz talip 1

Kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli yönetimin kapıyı 10 milyon Euro'dan açmayı hedeflediği belirtildi. Ancak Avrupa piyasasında Musaba için nabız yoklayan kulüplerin sunduğu resmi tekliflerin, Fenerbahçe idarecilerinin belirlediği bu yüksek bonservis beklentisinin hayli uzağında kaldığı aktarıldı.

SCHALKE 04 KİRALAMA FORMÜLÜYLE DEVREDE

Fenerbahçe de Anthony Musaba yolcu! Bundesliga dan sürpriz talip 2

Bonservis pazarlıklarında istenen seviyeye ulaşılamamasının ardından devreye Almanya'dan sürpriz bir kulüp girdi. Hollanda basınında yer alan iddialara göre, Bundesliga temsilcisi Schalke, yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Alman ekibinin, mali şartları dengelemek adına Musaba'yı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istediği bildirildi.

MUSABA ALMANYA SEÇENEĞİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Fenerbahçe de Anthony Musaba yolcu! Bundesliga dan sürpriz talip 3

Geleceği hakkında kararsızlık yaşayan Hollandalı kanat oyuncusunun da Schalke'nin bu ilgisine karşılık kararını verdiği öğrenildi. Almanya'da yeni bir sayfa açmaya ve düzenli olarak forma giymeye sıcak bakan Musaba'nın, kulüplerin anlaşması halinde Bundesliga'ya gitmeye hazır olduğunu yönetime ilettiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde tarafların ortak bir paydada buluşarak transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş, Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor!Beşiktaş, Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor!
İngiltere, 10 gollü düelloyu kazanarak dünya üçüncüsü olduİngiltere, 10 gollü düelloyu kazanarak dünya üçüncüsü oldu
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Anthony Musaba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.