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Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Brahim Diaz için kritik bekleyiş

Yeni sezon öncesi hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için devreye girdi. Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Faslı yıldızın transferinde gözler İspanyol devinden gelecek karara çevrildi.

Galatasaray'dan 10 numara harekatı! Brahim Diaz için kritik bekleyiş
Emre Şen
Brahim Diaz

Brahim Diaz

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu flaş isimlerle donatmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, rotasını İspanya'ya çevirdi. Cimbom'un, Real Madrid'in başarılı hücum oyuncusu Brahim Diaz'ın menajeriyle ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

OKAN BURUK'UN JOKER ADAYI

Galatasaray dan 10 numara harekatı! Brahim Diaz için kritik bekleyiş 1

Teknik direktör Okan Buruk'un, hücum hattında hem 10 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak görev yapabilen hem de ihtiyaç halinde kanatlarda etkili olabilecek çok yönlü bir profil aradığı biliniyor. Deneyimli çalıştırıcının bu doğrultuda oluşturduğu transfer listesinin en üst sıralarında Brahim Diaz'ın yer aldığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre, 26 yaşındaki Faslı milli futbolcu da kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına Galatasaray forması giymeye oldukça sıcak bakıyor.

GÖZLER JOSE MOURINHO'DA

Galatasaray dan 10 numara harekatı! Brahim Diaz için kritik bekleyiş 2

Faslı yıldızın Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaşmasına rağmen, bu dev operasyondaki en kritik dönemeç İspanya cephesinde yaşanacak. Transfer sürecinde son kararı Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun vereceği ifade edildi. Portekizli teknik adamın, 26 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon kadro planlamasında düşünmediğini yönetime iletmesi halinde Galatasaray'ın İspanyol deviyle vakit kaybetmeden resmi pazarlıklara başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray real madrid
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