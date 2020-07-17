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Fenerbahçe'de antrenmanda kavga çıktı! Emre Belözoğlu, Dirar'ı kovdu...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ı idmandan kovdu. Faslı oyuncu 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine küfür ve yumruklar havada uçuştu.

Fenerbahçe'de antrenmanda kavga çıktı! Emre Belözoğlu, Dirar'ı kovdu...

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı.

"DIRAR'I İDMANDAN KOVDU!"

Akşam Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberine göre, yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi.

EMRE, DIRAR'A KÜFÜR ETTİ

Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

"HEPİNİZ, O.... Ç..... SUNUZ"

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı.

NABIL DIRAR'A CEZA GELEBİLİR

Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar'a ceza gelmesi bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU GÖNDERECEK Mİ?

Gelecek sezon Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun bu yaşananlardan sonra Dirar'ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa Kanarya sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir. (Akşam)


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