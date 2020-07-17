Fenerbahçe'de antrenmanda kavga çıktı! Emre Belözoğlu, Dirar'ı kovdu...

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı.

"DIRAR'I İDMANDAN KOVDU!"

Akşam Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberine göre, yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi.

EMRE, DIRAR'A KÜFÜR ETTİ

Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

"HEPİNİZ, O.... Ç..... SUNUZ"

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı.

NABIL DIRAR'A CEZA GELEBİLİR

Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar'a ceza gelmesi bekleniyor.