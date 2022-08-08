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Fenerbahçe'de Arda Güler bombası! Yeni formayı sırtına geçirdi...

08.08.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, futbol A takımındaki 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler’in giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Arda Güler bombası! Yeni formayı sırtına geçirdi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Genç oyuncuya 10 numaralı forması, kulüp başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus tarafından takdim edildi. Genç oyuncuya başarılar dileyen Başkan Ali Koç, kariyerinde hep daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Teknik direktör Jorge Jesus da Arda’yı tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, “Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler’e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe
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