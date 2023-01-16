Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmesindeki 14 maç detayı...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı - lacivertliler, Enner Valencia'nın 8. ve 90+1. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından son 4 maçında 3. kez kazanan sarı - lacivertlilerde Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

GECEYE DAMGASINI VURDU

Karşılaşmanın 84. dakikasında Miguel Crespo'nun yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, maç sonuna kadar takımını organize etmesi, attığı kilit paslar ve ortaya koyduğu oyunla geceye damgasını vurdu.

TARAFTARLAR MERAK EDİYOR

Sarı - lacivertli taraftarlar; 17 yaşındaki Güler'in performansına sosyal medyada övgüler yağdırırken, oyuncunun sözleşmesindeki '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini gündeme getirdi.

KAÇ DAKİKASI KALDI?

Güler'in daha sık forma giymesini isteyen ve takımdan değerinin altında bir bonservis bedeliyle ayrılması ihtimaline karşı çıkan Fenerbahçeli futbolseverler, oyuncunun kaç dakika daha süre alması gerektiğini araştırmaya başladı.

EN AZ 1188 DAKİKA...

Şu ana kadar tüm resmi maçlarda 312 dakika sahada kalan genç yıldızın, en az 1188 dakika daha forma giymesi halinde sözleşmesindeki madde aktif olmayacak.

AKTİF OLMAMASI İÇİN...

'1500 dakika' maddesinin sözleşmede aktif olmaması için Arda Güler'in sezonun geri kalanında en az 14 maçta 90'ar dakika forma giymesi gerekiyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

