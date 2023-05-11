Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maça çıkan Arda Güler, attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen genç oyuncu için İtalyanlar bonservis bile belirlemişti. Bu haberin ardından Arda Güler'den flaş bir açıklama geldi.

"5 MİLYON EURO'YA TAKIMIMI BIRAKMAM"

Genç oyuncunun yakın çevresine bu konuyla ilgili olarak, “Benim için 5 milyon Euro’luk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor” dediği kaydedildi.

1500 DAKİKADAN AZ OYNARSA...

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan 1500 dakika oynama zorunluluğu çok merak ediliyordu. 1500 dakikayı aşamaması durumunda 5 milyon euro serbest kalma bedeli devreye girecek Arda'nın yaptığı bu açıklama yüreklere su serpti.

(Fanatik)



