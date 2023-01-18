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Fenerbahçe'de Arda Güler kararı! Müjdeyi duyan sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşıyor...

18.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Çaykur Rizespor karşısında Arda Güler'i ilk 11'de oynatma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Arda Güler kararı! Müjdeyi duyan sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşıyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Forma şansı bulamayan Arda Güler'in 'yuvadan uçabilir' iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

KUPADA İLK 11'DE OYNAYACAK

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Arda Güler'i takıma monte etme kararı alan Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı verecek. Son oynanan Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olan Arda Güler harikalar yaratarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasında önemli rol oynamıştı.

KAÇ DAKİKASI KALDI?

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Şu ana kadar tüm resmi maçlarda 312 dakika sahada kalan genç yıldızın, en az 1188 dakika daha forma giymesi halinde sözleşmesindeki madde aktif olmayacak.


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