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Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Eğer doğruysa...

22.01.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Bu konuda düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve babasıyla anlaşma bile sağlamıştı. Fakat kötü haber sonradan geldi...

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Eğer doğruysa...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına varmıştı. 25 Şubat tarihinde 18 yaşına girecek Arda Güler ile 5 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenilmesinin ardından menajerinin araya girdiği iddia edildi.

BABASININ KAFASINI KARIŞTIRDI

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Arda'nın menajeri, babasıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'da forma giymesinin kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Bu konuşmanın ardından babası, tüm yetkiyi Arda'nın menajerine verdi ve yapılan anlaşma suya düşmüş oldu.

TAKIM BİLE ARIYOR!

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Arda'nın menajeri bu haber sonrasında harekete geçti. Olası bir 5 milyon Euro'ya serbest kalma durumunda takım arayışlarına başlayan Arda'nın menajeri tüm keyifleri kaçırdı. Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu genç oyuncu için şimdiden sıraya giren onlarca kulüp var.


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