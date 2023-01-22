Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Eğer doğruysa...

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına varmıştı. 25 Şubat tarihinde 18 yaşına girecek Arda Güler ile 5 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenilmesinin ardından menajerinin araya girdiği iddia edildi.

BABASININ KAFASINI KARIŞTIRDI

Arda'nın menajeri, babasıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'da forma giymesinin kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Bu konuşmanın ardından babası, tüm yetkiyi Arda'nın menajerine verdi ve yapılan anlaşma suya düşmüş oldu.

TAKIM BİLE ARIYOR!

Arda'nın menajeri bu haber sonrasında harekete geçti. Olası bir 5 milyon Euro'ya serbest kalma durumunda takım arayışlarına başlayan Arda'nın menajeri tüm keyifleri kaçırdı. Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu genç oyuncu için şimdiden sıraya giren onlarca kulüp var.



