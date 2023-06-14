Fenerbahçe'de ayrılık... Bruma Braga'da kalacak, bonservisi belli oldu! Resmi açıklama an meselesi

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe'de kiralık giden isimlerin durumları da belli oluyor. Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekibi Braga'ya kiralık olarak gönderdiği Bruma için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

BAŞKAN F.BAHÇE'Yİ İKNA ETTİ

Portekiz'den Pedro Sepulveda imzalı habere göre, Braga Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği öğrenilirken, Gineli oyuncunun takımda kalacağı oyuncunun Portekiz ekibi ile kalıcı bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

28 yaşındaki oyuncu için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağının altı çizildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Bruma'yı 4.5 milyon Euro bonservis bedelinde Braga'ya satmayı kabul etti.



