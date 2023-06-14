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Fenerbahçe'de ayrılık... Bruma Braga'da kalacak, bonservisi belli oldu! Resmi açıklama an meselesi

14.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezonun devre arasında Braga'ya gönderdiği Bruma ile alakalı olarak da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık... Bruma Braga'da kalacak, bonservisi belli oldu! Resmi açıklama an meselesi
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe'de kiralık giden isimlerin durumları da belli oluyor. Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekibi Braga'ya kiralık olarak gönderdiği Bruma için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

BAŞKAN F.BAHÇE'Yİ İKNA ETTİ

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Portekiz'den Pedro Sepulveda imzalı habere göre, Braga Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği öğrenilirken, Gineli oyuncunun takımda kalacağı oyuncunun Portekiz ekibi ile kalıcı bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

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28 yaşındaki oyuncu için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağının altı çizildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

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Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Bruma'yı 4.5 milyon Euro bonservis bedelinde Braga'ya satmayı kabul etti.


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