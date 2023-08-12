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Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! 2. Lig takımına imzayı attı...

12.08.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Manchester United'dan Fred'i kadrosuna katan ve kaleci takviyesi konusunda da oldukça ciddi adımlar atan sarı - lacivertlilerde ayrılık da açıklandı. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, 2. Lig ekibine kiralandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de ise sezonu Gaziantep FK'yı konuk ederek açacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fred için Manchester United ile prensip anlaşmasına varan sarı - lacivertlilerde transfer hareketliliği de devam ediyor.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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İskenderunspor'un bildirisinde şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe’de forma giyen savunma oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı 2023-2024 sezonunun sonuna kadar kiralamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."

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