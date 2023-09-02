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Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Acun Ilıcalı'nın takımına imzayı attı...

02.09.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nda yer alan ve Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile start veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı - lacivertliler, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bora Aydınlık'ın Hull City'e kiralandığını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de ise sezona 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak kaleci Dominik Livakovic'i katan sarı - lacivertlilerde transfer hareketliliği de devam ediyor.

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Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City’e kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere’nin Hull City Kulübü’ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

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Fenerbahçe kariyerinde resmi bir maça çıkma şansı elde edemeyen Aydınlık, alt yaş gruplarında sarı - lacivertli formayla toplam 44 müsabakada görev aldı ve 13 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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