Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Acun Ilıcalı'nın takımına imzayı attı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de ise sezona 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak kaleci Dominik Livakovic'i katan sarı - lacivertlilerde transfer hareketliliği de devam ediyor.

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City’e kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere’nin Hull City Kulübü’ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Fenerbahçe kariyerinde resmi bir maça çıkma şansı elde edemeyen Aydınlık, alt yaş gruplarında sarı - lacivertli formayla toplam 44 müsabakada görev aldı ve 13 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

