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  4. Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Çaykur Rizespor maçına damga vurmuştu, bonservisi bile belli oldu!

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Çaykur Rizespor maçına damga vurmuştu, bonservisi bile belli oldu!

20.01.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Miha Zajc için 2 milyon Euro civarında bir teklif gelirse oyuncuyu ocak ayında bırakmayı düşünüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmesinden sonra yeni rotasının İtalya olacağı konuşuluyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Zajc'ın ilk tercihinin İtalya olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Çaykur Rizespor maçına damga vurmuştu, bonservisi bile belli oldu!
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Çaykur Rizespor karşısında oynadığı oyunla taraftarı mest eden Miha Zajc'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifini reddeden yıldız oyuncu İtalya'ya dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMIŞTI

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Ülkemiz takımlarından Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Miha Zajc, siyah-beyazlıların teklifini beklemeye almıştı. İtalya Ligi'nden gelecek teklifleri değerlendirmeye karar veren yıldız oyuncu devre arasında da takımdan ayrılabilir.

2 MİLYON'U GETİREN ALIR

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Sezon sonu takımdan bedelsiz ayrılacak Miha Zajc için devre arasında 2 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarı-lacivertliler, takım ayırmaksızın gelen her teklifi kabul edeceği öğrenildi.


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