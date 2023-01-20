Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Çaykur Rizespor maçına damga vurmuştu, bonservisi bile belli oldu!

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Çaykur Rizespor karşısında oynadığı oyunla taraftarı mest eden Miha Zajc'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifini reddeden yıldız oyuncu İtalya'ya dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMIŞTI

Ülkemiz takımlarından Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Miha Zajc, siyah-beyazlıların teklifini beklemeye almıştı. İtalya Ligi'nden gelecek teklifleri değerlendirmeye karar veren yıldız oyuncu devre arasında da takımdan ayrılabilir.

2 MİLYON'U GETİREN ALIR

Sezon sonu takımdan bedelsiz ayrılacak Miha Zajc için devre arasında 2 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarı-lacivertliler, takım ayırmaksızın gelen her teklifi kabul edeceği öğrenildi.



