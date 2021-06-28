SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de ayrılık; Mehmet Aurelio

Fenerbahçe'de ayrılık; Mehmet Aurelio

28.06.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü'nde teknik heyet kadrosunda yer alan Mehmet Aurelio ayrıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık; Mehmet Aurelio

Fenerbahçe'de teknik kadroda yer alan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Mehmet Aurelio açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"2020 - 2021 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe SK 'da şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım.

Fenerbahçe SK ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzde ki süreçte başarılar takımımız ile olur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklamasıFenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası

Taylan Antalyalı'nın tişörtü olay oldu

Taylan Antalyalı'nın tişörtü olay oldu

Galatasaray'da transfer yasağı krizi!

Galatasaray'da transfer yasağı krizi!

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray'da sürpriz ayrılık

G.Saray'da sürpriz ayrılık

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.