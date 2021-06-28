Fenerbahçe'de ayrılık; Mehmet Aurelio

Fenerbahçe'de teknik kadroda yer alan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Mehmet Aurelio açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"2020 - 2021 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe SK 'da şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım.

Fenerbahçe SK ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzde ki süreçte başarılar takımımız ile olur."

