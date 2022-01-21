Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Lemos'un yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Yeni isimlerin takıma kazandırılması için mevcut kadrosunda daralmaya gidecek sarı-lacivertlilerde, Lemos'la yolun sonuna gelindi. Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki savunmacı ülkesinin yolunu tutmak üzere.

AYRILMASI AN MESELESİ

Takvim'in Belçika Gazetesi Gaze van Antwerpen'e dayandırdığı habere göre, Lemos'un Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi. Fenerbahçe'de ve sarı-lacivertlilerden kiralık olarak gittiği Beerschot'ta hayal kırıklığı yaratan Uruguaylı savunmacı ülkesinin takımlarından Penarol'e transfer oluyor.

SADECE 9 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Beerschot formasıyla 8 lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2020 yılında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.



