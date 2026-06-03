Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ederson kararı!

Fenerbahçe'nin, Manchester City'den rekor bir bonservis bedeli ve yıllık 11 milyon Euro maaşla 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı dünya çapındaki kaleci Ederson Santana de Moraes, sarı-lacivertli formayla geçirdiği ilk sezonda beklentilerin altında kaldı. Özellikle ligin son bölümünde yediği hatalı goller ve istikrarsız performansı nedeniyle taraftarların sert eleştirilerine maruz kalan 32 yaşındaki Brezilyalı eldivenin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.

AZİZ YILDIRIM'IN PLANINDA EDERSON'U KAZANMAK VAR

Haziran ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Hakan Safi ile başkanlık yarışı verecek olan eski başkan Aziz Yıldırım, Ederson konusundaki tavrını belirledi. Kulislerden sızan bilgilere göre; Yıldırım, seçimi kazanması halinde Ederson ile yolları ayırmak yerine, onu takıma kazandırmak ve eski formuna kavuşturmak istiyor. Kariyeri başarılarla dolu olan ve Brezilya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Ederson kalitesinde bir eldivenin kolay kolay gözden çıkarılmaması gerektiğini düşünen Yıldırım, bu süreci sabırla yönetmeyi planlıyor.

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DÜNYA KUPASI SONRASI KRİTİK ZİRVE

Aziz Yıldırım, başkanlık koltuğuna oturması durumunda Ederson ile hemen bir görüşme gerçekleştirmeyecek. Brezilyalı kalecinin de kadrosunda yer alması beklenen 2026 Dünya Kupası'nın (Haziran-Temmuz 2026) tamamlanmasını bekleyecek olan Yıldırım, dev turnuvanın ardından tecrübeli oyuncu ile bir araya gelerek geleceği hakkında yüz yüze bir zirve yapacak. Bu görüşmede hem oyuncunun motivasyonu hem de teknik heyetin raporu doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.