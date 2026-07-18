İsmail Yüksek dünyaevine girdi! Fenerbahçe camiası nikahta buluştu

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile dünyaevine girdi. Yoğun katılımla gerçekleşen nikah töreni, sarı-lacivertli camianın önemli isimlerini bir araya getirdi.

FENERBAHÇE CAMİASI TAM KADRO

Nikah törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular, eski yöneticiler, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Mutlu çift, sevenlerinin alkışları eşliğinde hayatlarını birleştirdi.

BU MUTLU GÜNE TANIKLIK ETTİLER

Törende nikah şahitliği yapan isimler de dikkat çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren, İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın bu mutlu gününe tanıklık etti. Sarı-lacivertli camia, genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

Fenerbahçe'de bir dönem seçim yarışında mücadele veren eski Başkanlardan Ali Koç ile mevcut Başkan Aziz Yıldırım'ın nikah töreninde selamlaştığı anlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.