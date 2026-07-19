Taht değişti! Dünya Kupası'nın yeni gol kralı Kylian Mbappe

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha tarih yazdı. İngiltere karşısında attığı gollerle turnuvadaki gol sayısını çift haneye çıkaran Fransız süper yıldız, Dünya Kupası tarihinin zirvesine yerleşerek Lionel Messi'yi geride bıraktı.

MBAPPE TARİHE ADINI YAZDIRDI

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'nın İngiltere karşısında verdiği mücadelede sahneye çıkan Kylian Mbappe, attığı gollerle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Mücadelede fileleri iki kez havalandıran Fransız yıldız, turnuvadaki gol sayısını 10'a, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 22'ye yükselterek organizasyon tarihinin en golcü futbolcusu unvanını ele geçirdi.

ZİRVE ARTIK MBAPPE'NİN

Kylian Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 22'ye yükselterek 21 gollü Lionel Messi'yi geride bıraktı ve organizasyon tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi. Henüz 27 yaşında olmasına rağmen kırılması güç bir rekora imza atan Fransız yıldız, turnuva tarihinin zirvesine adını yazdırdı.

56 YILLIK REKORU YAKALADI

Mbappe yalnızca gol sayısıyla değil, ürettiği skor katkısıyla da tarihe geçti. Fransız yıldız, turnuvada ulaştığı 10 gol ve 3 asistlik performansıyla, Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu verilerde Gerd Müller'in 1970 Dünya Kupası'nda ulaştığı 13 gol katkısı rekorunu yakaladı.

GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI

Dünya Kupası gol krallığında da zirveye yerleşen Mbappe, 10 golle listenin ilk sırasında yer alırken, Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 8 golle ikinci sırada bulunuyor. Fransa istediği sonucu alamasa da Mbappe, bireysel performansıyla Dünya Kupası tarihine damga vurmaya devam etti.