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Fenerbahçe'de Barış Sungur Kırşehir Belediyespor'a kiralandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni transferi Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiraladı. 18 yaşındaki genç futbolcu, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Fenerbahçe'de Barış Sungur Kırşehir Belediyespor'a kiralandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u kiraladı.

Yeşil beyazlı kulüp, sarı lacivertli takımın daha fazla süre alabilmesi için kiralamak istediği 18 yaşındaki forveti renklerine bağladı.

Ağustos ayının başında 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, önümüzdeki sezon Kırşehir Belediyespor formasını terletecek.

Sarı lacivertli ekip, 18 yaşındaki yetenekli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. (TRT SPOR)

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